Palermo, Guilherme non convince. Addio a un passo

La partitella in famiglia di quest’oggi potrebbe essere decisiva per il futuro di Guilherme Willian dos Santos Dias, centravanti classe ‘99 ancora in prova con il Palermo. Il brasiliano in questi giorni non ha convinto il tecnico Pergolizzi e l’arrivo di Nando Sforzini appare come un segnale che il futuro del giocatore sarà altrove. Lo riferisce Il Giornale di Sicilia spiegando che per il calciatore sarebbe già pronto un nuovo provino in Portogallo.