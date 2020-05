Palermo, il punto sugli under: Doda e Lucca verso la permanenza. Felici in bilico

In attesa di capire chi sarà il tecnico della prossima stagione il Palermo sta ragionando sui diversi giovani presenti in rosa e che hanno dato il loro contributo alla promozione dei rosanero. Come riferisce il Giornale di Sicilia sono quasi certi di restare in Sicilia il terzino Massimiliano Doda e l'attaccante Lorenzo Lucca, entrambi classe 2000, a cui verrà proposto il rinnovo di contratto. Diversa la situazione invece di Danilo Ambro, centrocampista classe '99, e Raimondo Lucera, attaccante classe 2000, che potrebbero anche lasciare il club così come Andrea Silipo, classe 2001, che farà ritorno alla Roma. Il caso più spinoso resta quello legato a Mattia Felici, esterno d'attacco mancino classe 2001, che il Palermo vuole trattenere anche in Serie C anche se bisognerà discutere con il Lecce. Discorso simile per i centrocampisti classe 2000 Erdis Kraja e Christian Langella per i quali bisognerà aspettare le decisioni di, rispettivamente, Atalanta e Pisa.