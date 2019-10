© foto di Francesco Paolo Palazzo/TuttoPalermo.net

Intervistato dal Corriere dello Sport il presidente del Palermo Dario Mirri ha fatto il punto dei primi mesi alla guida dei rosanero e dei progetti futuri senza risparmiare stilettate ai predecessori: “Il 24 luglio mi si è aperto un mondo, ricordo l’emozione del mio socio Di Piazza alla realizzazione di un sogno che sembrava impossibile. Abbiamo aperto gli occhi quel giorno e capito che era tutto vero. Ho pianto, come quando andò via Vito Chimenti e quando perdemmo la finale di Coppa Italia contro la Juventus. E non troppe settimane fa, quando entrai da presidente nello spogliatoio dello stadio intitolato a mio zio. - continua Mirri – Voglio la Serie B e spero di arrivarci in tre anni, alla piazza prometto però un’altra cosa ovvero il senso di appartenenza. Quello che ho rimproverato a Zamparini che ha soffocato una passione perché non è possibile che il suo Palermo avesse 2mila abbonati in B e questo 10mila in Serie D. Il calcio non può essere soltanto business, schiaffeggiando il sentimento popolare“.