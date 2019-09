© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Intervistato dal Corriere dello Sport il centrocampista Malaury Martin ha parlato della scelta di vestire la maglia del Palermo e della sua esperienza nel Monaco degli italiani: “È stato un colpo di fortuna arrivare qui, ho incontrato un amico di famiglia per caso che conosce Sagramola e quasi per scherzo gli dico di parlargli di me. Cinque giorni dopo mi arriva la chiamata del direttore e non ho avuto dubbi sulla scelta, bastava vedere la tradizione, la piazza, lo stadio e i tanti campioni che hanno vestito il rosanero. La serie e i soldi non mi interessavano. - continua il francese parlando poi del passato al Monaco – Mi ricordo di tanti compagni italiani, da Roma a Di Vaio e Vieri. E poi di Guidolin a cui devo il mio esordio. Fu un peccato quando andò via perché forse con lui in panchina la mia carriera sarebbe cambiata”.