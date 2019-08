© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Palermo Alessandro Martinelli ha parlato in conferenza stampa spiegando i motivi che lo hanno portato a scegliere, dopo l’esperienza quadriennale al Brescia in Serie B, di ripartire dalla Serie D: “Ho ricevuto diverse offerte, ma non erano convincenti e così quando il Palermo ha chiamato ho preso la palla al balzo. So che la Serie D può essere rischiosa, ma nella vita bisogna avere coraggio di rischiare e io l’ho avuto. - continua Martinelli come riporta Mediagol.it - Non conosco la categoria e sto cercando di informarmi coi compagni più esperti, ma non mi manca la voglia di vincere e battere l’avversario. Non sono un giocatore che fa molti gol, ma la filosofia di gioco del mister mi piace molto, e questa sarà una vera sfida per me”.