Palermo, Mirri: "Dobbiamo assolutamente vincere il campionato"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dobbiamo assolutamente vincere il campionato“. Non ha dubbi il presidente del Palermo Dario Mirri nell’intervista rilasciata al Giornale di Sicilia dove si sofferma anche su altri temi: “Non possiamo fare due anni in Serie D e io spero di portare presto la squadra in Serie B e se non sarà possibile programmare la promozione in Serie A cercherò di cederla a chi può far restare stabilmente il Palermo in Serie A come merita”.

Spazio poi alla società con i ruoli di Di Piazza e Paparesta ben chiari: “Il primo è socio di minoranza, ha il 40% della finanziaria che possiede il club. Ha accettato che le decisioni finali fossero mie e ha versato sei dei 15 milioni di capitale. Finora è andata benissimo”. Il secondo invece è l’uomo di fiducia dell’imprenditore americano che vivendo a New York non può essere sempre presente in città.

Infine la questione stadio con il numero uno rosanero che punta a una ristrutturazione del Barbera da fare in accordo col Comune, come accaduto a Udine: “Il Comune deve decidere cosa fare dello stadio che è bellissimo, ma costa tantissimo. Vorrei averlo per un lungo periodo e rifarlo magari più piccolo, ma con palchi e altre cose. Costerebbe una decina di milioni. - conclude Mirri - Il centro sportivo va fatto con almeno quattro campi. Abbiamo individuato un’area vicina al velodromo, vedremo”.