© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il presidente del Palermo Dario Mirri in occasione di un evento benefico ha parlato del momento della squadra e sopratutto del mercato: “Anche la trasferta di Castrovillari sarà complicatissima, i ragazzi devono dare più di quello che hanno dato fin ora. - continua Mirri come riporta Stadionews.it - Sul mercato, se fosse necessario, siamo pronti a intervenire, ma per ora non ho ricevuto nessuna richiesta da dirigenza e tecnico. Mi aspetto molto da Ficarotta e da Lucera. Santana? Non è detto che la sua stagione sia finita, serve cautela”.