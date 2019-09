Palermo, Mirri: "Niente plusvalenze fittizie. La mafia non mi fa paura"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Lunga intervista al presidente del Palermo Dario Mirri sulla Gazzetta dello Sport dove il numero uno rosanero affronta anche temi scottanti come quelli della mafia (“Non ho paura della mafia, ho da sempre un’ammirazione sconfinata per Libero Grassi e se sarà il caso, denuncerò”) e il rapporto con gli ultras ( “Sono appena stato in Questura perché domenica c’è stato un atto spiacevole, in curva Sud alcuni ultras hanno intimidito e fatto sloggiare tifosi tranquilli“).

Spazio poi alla crescita del Palermo con la promessa di fare le cose per bene, senza gonfiare i bilanci con plusvalenze fittizie: “Se mai arriveremo in alto e qualcuno si farà avanti saremo aperti e ricettivi. Sullo stadio stiamo ragionando sulla cessione dei diritti di superficie del Barbera per tanti anni e così rinnovare lo stadio con un occhio al futuro e alla sostenibilità ecologica. - continua Mirri parlando di un Palermo legale, giovane e trasparente. - Finché ci sarò io niente plusvalenze fittizie. Nel collegio sindacale ho voluto un rappresentante del Comune a controllare i conti“.