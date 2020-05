Palermo, Mirri: "Squadra si è caricata sulle spalle la voglia della città di scappare dalla D"

Il presidente del Palermo Dario Mirri ha parlato a La Gazzetta dello Sport della possibile promozione del club rosanero in Serie C dopo le decisioni prese dalla Lega Nazionale Dilettanti: “Aspettiamo l'ufficialità, ma possiamo dire che il campionato è stato vinto da una squadra vera che si è messa sulle spalle il desiderio di una città di scappare dall'affronto di giocare in quarta serie. Ci siamo assunti questa responsabilità fin dal primo giorno e siamo rimasti uniti per tutto l'arco del campionato. - continua Mirri – Mi spiace non poter festeggiare coi nostri tifosi dopo tante difficoltà. Futuro? Il nostro programma continua dallo stadio al centro sportivo lavoriamo per tornare a vincere di nuovo con l'aiuto dei nostri tifosi perché più saliremo di livello e più sarà difficile”.