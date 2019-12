Il Palermo andrà a pescare fra i professionisti per rinforzare la rosa a disposizione di Pergolizzi e sostituire l’infortunato Mario Alberto Santana. Come riferisce il Giornale di Sicilia l’obiettivo numero uno è Roberto Floriano, esterno d’attacco in uscita dal Bari dove ha trovato poco spazio dopo un’annata da protagonista in Serie D. Sul giocatore ci sono anche Foggia e Audace Cerignola.