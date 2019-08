Palermo, Paparesta sui diritti tv: "Trattative lunghe, ma c'è interesse"

© foto di Federico Gaetano

Anche il dirigente del Palermo Gianluca Paparesta ha parlato nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato anche delle trattative per i diritti tv: “Le trattative sono ancora in corso, i tempi saranno lunghi. Posso dire che c’è tanto interesse e confido che tutte le partite del Palermo siano viste sia sul piano nazionale che su quello internazionale. - spiega Paparesta come riporta Tuttopalermo.net - Mi auguro dalla prima giornata, se no sarà la seconda. Dopo ferragosto continueremo a trattare".