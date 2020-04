Palermo, Pelagotti: "A casa faccio qualcosa, ma mi annoio e il campo mi manca tantissimo"

Il portiere del Palermo Alberto Pelagotti ha parlato a Eleven Sport di come sta vivendo l'emergenza Coronavirus e della voglia di tornare alla normalità: “Dobbiamo salvaguardare la nostra persona e cercare di far rialzare l'Italia il prima possibile, per questo dobbiamo restare a casa. Mi alleno tutti i giorni, cerco di fare qualche pulizia e cucinare qualcosa oltre che giocare con la mia famiglia. Sinceramente mi annoio, mi manca tantissimo il campo ma piano piano passerà tutto e spero che si ritorni presto alla normalità. - continua il portiere – Palermo? Avevo qualche richiesta dalla Serie B e tantissime dalla Serie C, ma avevo voglia qualcosa di stimolante a livello personale e per scherzo una volta dissi alla mia famiglia che mi sarebbe piaciuto il Palermo. Sette giorni dopo è arrivata la chiamata e dopo un paio d'ore stavo già facendo le valigie perché non si può dire di no a questo club”.