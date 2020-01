© foto di Mario Giglio/TuttoPalermo.net

Il portiere del Palermo Alberto Pelagotti ha parlato in conferenza stampa tracciando un bilancio di metà stagione auspicando l’arrivo di Floriano dal Bari: “Ci siamo sentiti per telefono, è fortissimo e può sostituire Santana. Per la Serie D è devastante e se viene ci potrà dare una mano. Silipo? Ha fatto mezzo allenamento con gli allievi e mezzo con noi, è presto per dire che tipo di giocatore è. Santana è un leader sotto tutti gli aspetti, io mi sono preso in carico tutti i giovinotti, ho un ruolo completamente differente. - continua Pelagotti – Sappiamo che dobbiamo tornare quelli di inizio anno, riallungare in classifica, anche se abbiamo toppato solo due partite finora, ma nel calcio contano solo i risultati. In serie D c’è un livello inferiore rispetto alle altre categorie, ma c’è molto agonismo. Alcuni campi dove abbiamo giocato erano imbarazzanti, se mettessimo la nazionale in uno di questi campi anche loro andrebbero in difficoltà”.