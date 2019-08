© foto di Mario Giglio/TuttoPalermo.net

Il neo portiere del Palermo Alberto Pelagotti ha parlato in conferenza stampa della scelta di vestire la maglia rosanero: “I direttori, che mi avevano preso al Brescia, mi hanno chiesto se avevo voglia e stimoli per partire da una serie che non avevo mai fatto, ma dove tutti è nuovo e la piazza soddisfacente. Ho detto sì perché non si può vedere il Palermo in Serie D e perché spero di dare il mio contributo alla risalita. - continua Pelagotti come riporta Tuttopalermo.net - Per me si tratta un punto di partenza perché spero di avere un futuro qui nelle serie maggiori e sono venuto a Palermo per giocare. Taglio netto dello stipendio per essere qui? La società mi han trattato benissimo da questo punto di vista”.