In conferenza stampa pre gara, in casa Palermo mister Rosario Pergolizzi ha parlato anche del mercato. Ovviamente ponendo al centro di tutto il possibile arrivo, dal Bari, dell'attaccante Roberto Floriano: "Lo aspettiamo tutti, ci fa piacere se arriva, ma se non arriva verrà un altro profilo, anche se di queste cose dovrete parlare con il direttore. Io qua voglio gente con motivazioni, chiaro che stiamo strutturando la squadra anche per il salto in categoria ma ricordiamoci che facciamo la D, e dobbiamo vincerla. Un attaccante comunque ci serve".