© foto di Aldo Sessa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi ha parlato a Sky Sport della stagione dei rosanero in Serie D: "In questo momento ho cercato di mantenere i ricordi che fanno parte della storia del Palermo, anche se so che serve cambiare mentalità perché giochi in campi e campionati diversi. Per ora vedo dei risultati positivi, con una partenza favolosa e un calo recente che credo sia fisiologico. I giocatori? Bisogna dividere le cose in due: in casa giochi davanti a 15mila persona, poi fuori casa trovi contesti diversi e quindi motivazioni diverse. Io cerco di equilibrare tutto per avere la stessa mentalità ovunque, l'obiettivo resta quello di vincere il campionato. Un voto alla squadra? Dico 7. Grande merito ai ragazzi, addentrarsi in una situazione del genere nel giro di 10/12 giorni non è semplice, faccio anche i complimenti alla società perché ripartire da zero in poco tempo non è semplice".