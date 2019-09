© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

A guardare il pubblico presente al “Barbera” sembrava non fosse la Serie D. Il pubblico rosanero si è stretto a riccio alla squadra di Pergolizzi per spingerli verso il ritorno fra i professionisti. 13mila persone hanno affollato l’impianto palermitano per vedere la seconda vittoria in altrettante gare. Santana e compagni infatti si sono imposti 3-2 sul San Tommaso grazie alla doppietta di Ricciardo e al gol di Kraja. Per gli ospiti a segno Tedesco e un’autorete di Accardi.