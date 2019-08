© foto di Federico De Luca

Il Palermo avrebbe intenzione di piazzare un altro colpo in vista della prossima stagione. Secondo TGS infatti il club rosanero starebbe lavorando per portare in Sicilia Roberto Crivello, terzino sinistro classe ‘91, dello Spezia. Il giocatore sarebbe infatti pronto a rescindere il contratto con i ligure, in scadenza nel 2020, per poi compiere un doppio salto all’indietro e vestire finalmente la maglia della sua città natale.