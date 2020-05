Palermo, Sagramola: "Confermato budget per i prossimi due anni. Di Piazza? Non commento"

Ospite delle pagine de La Repubblica Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo, ha commentato il CdA del club rosanero andato in scena nelle scorse ore: "Il clima nel CdA è sempre rimasto sereno. I lavori si sono aperti come da prassi con le parole del presidente Mirri, poi ho letto la mia relazione, sono state assunte delle delibere per le quali siamo molto soddisfatti, è stato confermato il budget per le prossime due stagioni, quindi Di Piazza ha confermato le sue dimissioni che aveva già preannunciato. Ma sulla questione non voglio commentare oltre".