Palermo, Sagramola: "Vorrei capire perché gli sport individuali possono ripartire e il calcio no"

vedi letture

L'amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola intervistato dal Giornale di Sicilia ha attaccato la decisione del Governo, e del ministro Vincenzo Spadafora, di aprire dal quattro maggio agli allenamenti degli sport individuali, ma non a quelli di gruppo: “Gli sport individuali possono riaprire dal 4 maggio, ma gli atleti degli sport di squadra non possono allenarsi individualmente nei propri centri sportivi. Io vorrei capire quale differenza ci sia tra queste due tipologie di sportivi. Se una società di calcio facesse allenare un calciatore alla volta, perché ha i preparatori atletici e le strutture a disposizione, perché non può farlo? - continua Sagramola – Si tratta di una decisione ingiustificata perché ci sono squadre che hanno otto campi e non possono utilizzarli, ma un calciatore può correre al parco”.