© foto di Aldo Sessa/TuttoPalermo.net

Mario Alberto Santana, capitano del Palermo attualmente infortunato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulle sue condizioni dopo il problema al tendine d'Achille di inizio dicembre: "Sto bene, manca sempre meno al rientro in campo. E' stato un infortunio lungo, ma sta andando tutto bene e voglio rientrare il prima possibile. Perché il Palermo? Ero alla Pro Patria, avevo terminato il contratto e non avevo più voglia di andare in giro. Poi è uscita questa possibilità, ho parlato con Sagramola e sono ripartito. Prima di parlare con lui ho parlato con mia moglie che è palermitana, mi ha dato coraggio ed eccomi qua".