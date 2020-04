Palermo, Santana: "Vincere a tavolino? Sarebbe strameritato, ma meglio farlo sul campo"

vedi letture

Lunga intervista al Corriere dello Sport per Mario Alberto Santana, centrocampista argentino tornato a Palermo dopo una lunga carriera trascorsa in giro per l’Italia. L’ex Fiorentina e Genoa si è soffermato a parlare della stagione del club rosanero in Serie D e della possibilità di un blocco definitivo al campionato a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus: “Vittoria campionato a tavolino? Sarebbe sempre un successo strameritato. Però, meglio a giugno o luglio, sul campo. Un peccato chiudere la stagione senza più partite“.