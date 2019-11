Palermo, sei reti in casa e un’attesa lunga oltre 60 anni

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il 6-0 rifilato al malcapitato Corigliano nell’ultimo turno di campionato hanno permesso al Palermo non solo di cogliere la decima vittoria di fila, ma anche di aggiornare una statistica ferma a 61 anni fa: segnare sei o più gol in casa. L’ultima volta fu un 7-1 contro il Parma in un’epoca talmente remota che Renzo Barbera, lo storico presidente a cui è intitolato lo stadio attuale, non era ancora numero uno del club rosanero (lo divenne solamente nel 1970). Da allora solo, anche sotto le gestioni Sensi e Zamparini, al Barbera si sono viste al massimo solo cinque reti siglate dai rosanero. Ora per Pergolizzi e i suoi ragazzi ci sarebbe un altro record, ancora più antico, quello risalente al 1950 quando furono addirittura otto le reti inflitte alla Pro Patria.