Palermo, Sforzini: "Inevitabile provare un po’ di solitudine. Ma bisogna tenere duro"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, è intervenuto l'attaccante del Palermo Fernando Sforzini, che ha parlato del momento attuale che l'Italia sta vivendo: "Negli ultimi giorni, un po’ per farci compagnia e un po’ per interagire con i fans, ci siamo collegati più volte in diretta su Instagram. Mi ha colpito il ringraziamento dei nostri sostenitori per aver regalato qualche minuto di spensieratezza. I nostri tifosi sono eccezionali e lo hanno dimostrato domenica scorsa quando in massa hanno partecipato al flash mob cantando l’inno del Palermo. Un gesto che mi ha emozionato".

Ci sono poi retroscena privati: "La mia giornata tipo? Sveglia, colazione, allenamento, pranzo, un po’ di tv, le videochiamate con mio figlio Marcello e la mia compagna Sara, cena e poi a presto a letto. Inevitabile provare un po’ di solitudine soprattutto durante i pasti. Bisogna tenere duro. Dal punto di vista atletico stiamo svolgendo un programma che prevede l’alternanza tra un lavoro di forza e circuiti di fitness ad alta intensità che sollecitano le frequenze cardiache simulando la corsa".

Conclude: "Oggi il pensiero va a chi sta combattendo la battaglia contro il virus, soprattutto agli anziani e ai più deboli. Speriamo che i contagi possano diminuire al più presto. La società ha giustamente scelto di prolungare lo stop degli allenamenti, è chiaro che bisogna prima tutelare la salute di tutti. Quando l’emergenza finirà, saremo pronti per una nuova preparazione come in estate".