Palermo, spunta il nome di Silvestri del Potenza per la difesa

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Potrebbe essere Luigi Silvestri, classe ‘93, del Potenza il primo rinforzo invernale del Palermo. La società rosanero sta infatti cercando innesti per permettere al tecnico Pergolizzi di avere maggiori soluzioni e sarebbe pronta a riportare a casa - il difensore è infatti nato a Palermo - il centrale che può giocare anche da esterno sinistro. Silvestri vanta oltre 150 presenze in Serie C, ma anche un’esperienza vincente in Serie D con la maglia della Vibonese in cui collezionò 34 presenze segnando ben otto reti. Lo riporta Palermotoday.it.