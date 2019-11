Palermo, tegola Sforzini: out due mesi. Ma non si andrà sul mercato

© foto di Davide Raja/TuttoPalermo.net

Il Palermo non tornerà sul mercato dopo l’infortunio subito dal centravanti Ferdinando Sforzini che si è procurato la frattura del perone nella partitella di ieri e starà fuori per almeno due mesi. Secondo quanto riportato da Stadionews.it il club però non ricorrerà sul mercato degli svincolati per sopperire la sua assenza sia perché il due dicembre – fra meno di un mese – riaprirà la finestra di mercato tra club di Serie D, sia perché alle spalle del titolare Ricciardo non mancano le alternative che portano ai nomi di Lucera, Ficarrotta, Santana e Felici, oltre che dei giovani Ferrante e Rizzo Pinna.