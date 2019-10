Pasquato può ripartire dalla Serie D. Trattativa con il Campodarsego

© foto di Federico Gaetano

Il fantasista Cristian Pasquato, classe ‘89, è in procinto di tornare in Italia dopo le esperienza in Russia e Polonia con le maglie di Krylia Sovetov e Legia Varsavia. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it l’ex di Juventus, Padova e Pescara sarebbe infatti in trattativa con il Campodarsego, club padovano che milita in Serie D. L’accordo potrebbe arrivare a breve con il club biancorosso che piazzerebbe così un colpo importante per provare a vincere il campionato.