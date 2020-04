Pelagotti: "Con l’Empoli, a Palermo, ho perso la serie A e qui voglio riconquistarla"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, è intervenuto il portiere del Palermo Alberto Pelagotti. Che non ha nascosto quello che è il suo obiettivo: "Con l’Empoli, a Palermo, ho perso la serie A e qui voglio riconquistarla. Ho deciso di prendere questa via perché il Palermo in D è fuori dalla logica. Il mio è un punto di partenza sostenuto, però, dalla certezza di un progetto che riporterà la squadra in A".