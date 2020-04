Per il calcio dilettantistico il momento clou si avvicina: e se fosse game over?

Come riferisce il Corriere dello Sport, alle 12:00 ci terrà il vertice tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e tutte le componenti della FIGC e il Comitato Tecnico Scientifico della federazione.

A rappresentare la Serie D e il calcio dilettantistico, ovviamente, il presidente Cosimo Sibilia, che ha ribadito "la necessità di ottenere indicazioni chiare da parte delle autorità sia in merito alla ripresa di allenamenti e attività (sarà importante capire l’applicazione del protocollo sanitario e la sua sostenibilità economica) ma anche di avere delle rassicurazioni circa le misure a sostegno dell’intero movimento dilettantistico", che conta circa un milione di tesserati.

Si cercheranno di capire le modalità per terminare la stagione, ma qualora questo non fosse possibile, almeno la Serie D chiederà alla FIGC di prendere decisioni in merito a promozioni, retrocessioni e altre situazioni in sospeso.