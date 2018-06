Per l'Imolese si potrebbero aprire le porte della Serie C

© foto di Giovanni Padovani

Secondo quanto riferito da Tuttosport l'Imolese di Lorenzo Spagnoli si sarebbe mossa per acquistare il titolo sportivo del Pro Piacenza, dopo il disimpegno del patron Alberto Burzoni che ha dato mandato all'avvocato Di Cintio di trovare un compratore. Se l'affare si concretizzasse per l'Imolese si aprirebbero le porte della Serie C a 15 anni di distanza dall'ultima volta.