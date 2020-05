Pergolizzi sul Palermo: "Missione compiuta, sarei rimasto. Ma la piazza vuole un nome"

Il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport per spiegare l'addio al Palermo dopo aver conquistato, manca solo l'ok del Consiglio Federale, la promozione in Serie C: “Sarei rimasto volentieri, ma ora si vuole un allenatore più esperto. La piazza lo chiedeva e l’ha fatto capire. Si cerca un nome importante e con un passato diverso dal mio, però non è detto che un nome vinca di sicuro. Io comunque ho portato a termine la missione che mi ha affidato la società e ho avuto la fortuna di allenare una squadra di persone vere e le telefonate che ho ricevuto ne sono la dimostrazione, ho lasciato qualcosa anche ai più esperti. - continua Pergolizzi – Ora il mio futuro è altrove, ma Palermo rappresenta l'apice, una scuola di vita. È come aver fatto cinque anni in uno. Richieste di altre società? Forse”.