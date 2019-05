Picerno, il club annuncia ricorso dopo la penalizzazione

© foto di Salvatore Colucci

Il Picerno ha subìto tre punti di penalizzazione in seguito al ricorso del Taranto dopo gli scontri avvenuti nel tunnel degli spogliatoi in occasione della gara pareggiata 0-0. Con questo provvedimento il Picerno scende a 75 punti, tre in più del Cerignola, e dovrà nuovamente conquistarsi sul campo la promozione in Serie C nell'ultima giornata che vedrà i rossoblu ospitare il Bitonto. Al Picerno basta un pareggio per la matematica promozione. In caso invece di arrivo a pari punti col Cerignola si dovrà disputare lo spareggio promozione. Di seguito il comunicato del club lucano:

La Polisportiva Az Picerno impugnerà la sentenza emessa dalla Corte Sportiva Nazionale d’Appello dinnanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni e si batterà in tutte le sedi opportune affinché il titolo sportivo conquistato sul campo non venga messo nemmeno minimamente in discussione. Il provvedimento odierno (ieri ndr), oltre che ad essere diametralmente opposto a quello emesso dal Giudice delle Prime Cure e ad evidenziare criticità tali da contrastare con quanto statuito dall’Ordinamento Sportivo, rischia di prevalere sui risultati conseguiti con meriti e sacrifici sul campo, e ciò in assoluta contraddizione con quelli che sono i valori dello sport. Picerno oggi si sente lesa profondamente nel suo orgoglio, ma allo stesso tempo continua ad avere piena fiducia nelle Istituzioni ed è certa che la Giustizia farà correttamente il suo corso.

Ora, però, c’è da fare un ultimo sforzo per dimostrare di essere più forti di tutto e di tutti, come sempre, sul campo! È così sarà anche domenica!