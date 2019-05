Picerno penalizzato di 3 punti. La promozione in Serie C torna in bilico

Fonte: figc.it

Il Picerno ha subìto tre punti di penalizzazione in seguito al ricorso del Taranto dopo gli scontri avvenuti nel tunnel degli spogliatoi in occasione della gara pareggiata 0-0. Con questo provvedimento il Picerno scende a 75 punti, tre in più del Cerignola, e dovrà nuovamente conquistarsi sul campo la promozione in Serie C nell'ultima giornata che vedrà i rossoblu ospitare il Bitonto. Al Picerno basta un pareggio per la matematica promozione. In caso invece di arrivo a pari punti col Cerignola si dovrà disputare lo spareggio promozione.

Di seguito il comunicato della FIGC:

RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 S.R.L. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI CU 51/A) AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.Z. PICERNO/TARANTO F.C. 1927 S.R.L. DEL 18.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.4.2019) La C.S.A., in riforma della decisione del Giudice Sportivo, convalida il risultato della gara e commina la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica alla società A.Z. Picerno. Conferma per il resto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.