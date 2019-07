Ponsacco iscritto in Serie D. Anche grazie al parmense Iacoponi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Ponsacco nella prossima stagione parteciperà alla prossima Serie D. Una notizia visto che il club toscano, che ha sfiorato il ritorno in Serie C, era a un passo dal fallimento e dalla ripartenza dalla Terza Categoria dopo l'arresto dell'amministratore delegato del club Walter Buonfiglio, e proprietario del 98% del club, ll'ambito dell'operazione 'Bad Juice': un giro d'affari di milioni di euro che ruotava intorno a succo di mela venduto come biologico, ma che in realtà non lo era.

A permettere il salvataggio del club della provincia di Pisa è stata una vera e propria colletta a cui hanno partecipato semplici tifosi, imprenditori, commercianti e sportivi fra cui spicca il nome di Simone Iacoponi, difensore del Parma nativo proprio di Ponsacco.