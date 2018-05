Potenza, per il ritorno in C si pensa ad Ezio Capuano

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Potenza pensa in grande dopo il ritorno tra i Pro. Il sodalizio lucano, così come riportato da TuttoC.com, potrebbe cambiare allenatore. Piace e non poco, infatti, mister Ezio Capuano. Il trainer ex Samb, Modena ed Arezzo, nonostante sia nativo di Salerno è originario di Pescopagano, comune in provincia di Potenza. Ritorno a casa per lui dopo l'esperienza in rossoblu nel 2009-2010? Vedremo.