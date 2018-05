Potenza, per la C idea De Santis per il ruolo di ds

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Potenza potrebbe anche cambiare il proprio direttore sportivo in vista della prossima stagione. Un'idea abbastanza consistente, così come riportato da TuttoC.com, porterebbe direttamente a Vincenzo De Santis. L'ex deus ex machina della Fidelis Andria, durante questa stagione è stato in forza al Gravina, proprio nello stesso girone di Serie D dei lucani.