Primi colpi in D: scatenato il Campobasso. Giannotta e Favetta a Taranto

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Scatenato il Campobasso che, alla riapertura delle liste per il mercato dilettanti, sta sparando diversi colpi che stanno modificando largamente la rosa del tecnico Giovanni Masecchia. Arrivano in rossoblù il difensore brasiliano Murillo Gomes (27), ex Gravina da questa stagione alla Palmese, l'esterno offensivo classe '94 Alfredo Varsi, messo in lista di sbarco dall'Audace Cerignola, e i terzini Luigi Del Prete ('96) e Pasquale Menna ('98), il primo ex Aversa Normanna e il secondo ex Fc Francavilla, stesso club da cui è stato prelevato anche l'attaccante Davide Evacuo (30, nella foto). Confermati Stefano D'Agostino, Ciro Danucci, Pietro Maria Del Duca, Gabriel Ribeiro e Mario Landi. La Correggese prende l'attaccante Giacomo Mammetti (29) dal Lentigione, il Taranto il terzino classe '98 Alessio Giannotta, proveniente dalla Gelbison. Il club jonico ha poi girato il difensore Salvatore Scoppetta (31) al Fc Francavilla. In attesa di ufficializzare i nuovi innesti, il Mantova di Renato Cioffi saluta Roberto Felici e Salvatore Ferraro. Nicola Loiodice torna a Cerignola dopo la breve esperienza con l'Omnia Bitonto: l'esterno offensivo classe '92 aveva vinto con l'Audace l'ultimo campionato di Eccellenza.