Primorje, Emil Zubin appende le scarpette al chiodo

L'attaccante Emil Zubin ha deciso di appendere le scarpette al chiodo all'alba dei 41 anni mettendo così fine a una carriera iniziata nel lontano 1994-95 con la Pro Gorizia e che lo ha visto protagonista sopratutto nel nord-est italiano (con esperienze anche in Piemonte e Lombardia) per oltre 20 anni fra Eccellenza, Serie D e Serie C. “Non è facile interrompere la passione che mi ha accompagnato per gli ultimi 25 anni – ha detto l'attaccante sloveno – Ma è una decisione maturata nel tempo di cui sono convinto”. Una carriera infinita che lo ha visto segnare 247 reti in 582 incontri e reso protagonista di numerose promozioni fra cui quella dai dilettanti ai professionisti con la maglia del Pordenone che ha voluto omaggiarlo su twitter.

L'indimenticabile capitan Emil #Zubin lascia il calcio... 81 presenze e 51 reti in neroverde, classe... INFINITA! Onorati di averlo visto giocare per noi: GRAZIE ZUBO ❤💪#StoriaNeroverde #ForzaRamarri #ForzaPordenone pic.twitter.com/Q31KhUmabE — Pordenone Calcio (@PordenoneCalcio) 8 febbraio 2018