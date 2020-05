Pro Sesto, Albertini: "Serve un provvedimento che legittimi il nostro primato meritato"

vedi letture

Gabriele Albertini, presidente della Pro Sesto, ai microfoni de Il Giorno ha parlato della possibile promozione in Serie C: "Quella posizione fotografa molto bene l'andamento di un campionato che è stato disputato per tre quarti. Ovviamente, anche noi avremmo preferito che la nostra supremazia venisse ribadita nelle partite mancanti. Ma ciò non è stato possibile per cause di forza maggiore. Ora, però, in un situazione straordinaria sono necessarie decisioni straordinarie. Serve un provvedimento che legittimi il nostro primato. Un primato meritato, come confermato anche dagli esiti degli scontri diretti con le altre pretendenti alla prima posizione. L'obiettivo stagionale della società era la promozione in Serie C: siamo convinti di meritarcela. Nessuno si è ancora sbilanciato, noi restiamo in attesa", le sue parole riprese da TuttoC.com.