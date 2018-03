Pro Sesto, interesse da Serie B e C per Duguet

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gilles Duguet, esterno offensivo classe 1998, già 7 reti con la maglia della Pro Sesto in Serie D sta avendo parecchio seguito in terza serie e non solo: dopo Reggiana e AlbinoLeffe, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, sul giocatore è comparso l'interesse anche di Monza e Südtirol in Serie C nonché Pro Vercelli in Serie B.