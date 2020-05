Pro Sesto, sguardo alla prossima stagione: per la porta piace Ermanno Fumagalli

Giorni di attesa per la Pro Sesto. Il club lombardo aspetta l’ufficialità per poter festeggiare la promozione in Serie C ma nel frattempo inizia a muoversi sul mercato per la prossima stagione, partendo dai pali. Secondo quanto riporta TuttoC.com; il nome più gettonato da affiancare a Luca Tamma, giovane classe 2000, sarebbe Ermanno Fumagalli, esperto portiere classe 1982 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Foggia.