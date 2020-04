Quale fine per la Serie D? Sibilia: "Modalità di conclusione e assegnazione dei titoli le priorità"

"Non ho mai pensato di togliere le promozioni dalla Serie D". Così nella giornata di ieri il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha escluso la possibilità di un blocco delle promozioni/retrocessioni. Una dichiarazione a cui quest'oggi ha risposto il presidente della LND, Cosimo Sibilia. Questo il testo.

“Ringrazio il Presidente Ghirelli per la sua disponibilità e per lo spirito di collaborazione. Il nostro orientamento rimane sempre quello di confrontarci nell'ambito del sistema federale per attuare tutte le necessarie misure per il bene del calcio italiano, nella sua interezza, e a sostegno del movimento dilettantistico. Fermo restando il principio che le nostre società saranno sempre tutelate dalla LND, anche e soprattutto in ordine alle modalità di conclusione dei campionati e all'assegnazione dei titoli. Con criteri di trasparenza e senza alcuna discriminazione, così come ha richiamato la UEFA nelle linee guida inviate alle federazioni nazionali”.

Il calcio dilettantistico in questi giorni si sta interrogando proprio sul come attuare lo stop definitivo ai campionati, vista l'impossibilità di giocare garantendo le giuste condizioni di sicurezza. E ha già chiesto al Ministero dello Sport lo stop definitivo dei campionati, come anticipato ieri sera dal Ministro Spadafora: "Il calcio dilettantistico ha già fatto sapere di volersi fermare, una decisione sofferta che comprendo".