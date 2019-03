Quando la trasferta costa troppo: Bari-Gela non si giocherà. Il comunicato

Bari-Gela non si giocherà, a meno di clamorose sorprese. Il club siciliano, in difficoltà economiche da tempo, ha annunciato di non poter coprire i costi relativi alla trasferta in Puglia: "Visto l’appello fatto da parte della Società S.S.D. Città di Gela all'amministrazione e imprenditori locali, ad oggi non è pervenuto nessuno aiuto economico per sostenere le spese riguardante la chiusura della Stagione calcistica, pertanto la proprietà impossibilitata a portare avanti il progetto calcistico comunica che la trasferta di Bari non verrà fatta per mancanza di fondi e che sta già provvedendo a comunicare alla Lega la rinuncia della disputa della gara Bari - Gela".

