RC Cesena, Agliardi: "Felice di essere tornato, mi sento riferimento"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

È il giorno di Federico Agliardi, portiere classe '83 che torna a Cesena dopo quasi tre mesi di svincolo post fallimento. "Sono tornato qui perché credo di avere il Cesena dentro", ha detto l'estremo difensore in occasione della presentazione. Il calciatore ha poi proseguito: "Alla mia età queste sfide sono ancora più stimolanti, a 35 anni posso ancora imparare qualcosa. Mi rimetto in gioco con massima disponibilità, sono a disposizione del gruppo sotto ogni punto di vista, in campo e fuori. La situazione vissuta in questi mesi è stata nuova per me, dopo vent'anni di calcio mi sono ritrovato senza squadra. Ringrazio le società - Santarcangelo e Savignanese - che mi hanno dato la possibilità di allenarmi con loro, facendomi vivere per quanto possibile la settimana tipo e l'ambiente Serie D. Sono convinto che basti poco per entrare nella mentalità di questo campionato, sono cresciuto dal basso e conosco le logiche di questa serie. Mi basterà rimettermi nell'ottica che avevo da giovane. Io bandiera del Cesena? Non sta a me dirlo ma alla mia età mi sento un riferimento. E sono contento di essere tornato", riporta tuttocesena.it.