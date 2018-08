Reggio Audace, ancora in bilico la posizione di Narduzzo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nonostante il suo nome sia presente nella lista dei 18 convocati per il raduno della Reggio Audace il futuro del portiere Davide Narduzzo non è ancora chiaro. Il calciatore classe '94 non ha mai nascosto di voler restare a Reggio Emilia, ma deve ancora parlare con la nuova società per trovare un accordo per la sua permanenza in granata visto e considerato che con la regola degli Under vigente in quarta seria non potrà avere garanzie di essere titolare inamovibile come riporta Tuttoreggiana.com.