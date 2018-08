Reggio Audace, due conferme importanti: Narduzzo e Rozzio

“C’è grande attesa e grande curiosità. Con la fine del calciomercato abbiamo apportato un cambiamento totale alla squadra. Quanto fatto in estate comporterà maggiori difficoltà iniziali, perché stravolgere completamente un gruppo non è una cosa usuale”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore...

Miccoli: "Dybala non ancora al top, Milik decisivo col Milan"

Asta: "Torino squadra solida, non partirà battuta con l'Inter"

Llorente a Marchisio: "Faccio il tifo per te, buona fortuna amico mio"

Bologna, Dijks, Destro e Santander in gruppo: terapie per Donsah

Torino, De Silvestri e Izzo parzialmente in gruppo. Baselli a parte

Di Gennaro: "La Lazio deve reagire. Can sottovalutato"

Cagliari, Rafael a parte. Terapie per Ceppitelli

Di Marzio: "La Juve rimpiangerà Higuain. Modric? Non è finita"

Stringara: "Inter-Torino difficile. Modric? C'è l'amaro in bocca"

Il portiere Davide Narduzzo e il difensore Paolo Rozzio continueranno la loro carriera con la maglia granata addosso dopo il fallimento della Reggiana. Il primo, classe '94, si è allenato durante tutta l'estate con la Reggio Audace in attesa del tesseramento senza mai nascondere la propria volontà di contribuire al ritorno degli emiliani fra i professionisti. Il Secondo, classe '92, è stato invece a un passo dalla firma con la Juve Stabia e ora è pronto a tornare a vestire i colori granata in Serie D.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy