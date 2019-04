Reggio Audace-Modena, stadio blindato come in Serie A

© foto di Simone Lorini

“Stadio blindato come in Serie A”. Titola così Il Resto del Carlino in vista della sfida fra Reggio Audace-Modena in programma domenica al Mapei Stadium. Un derby sentitissimo non solo a livello calcistico, ma anche per la rivalità che c’è fra le due città, e che assume una valenza ancora maggiore visto che entrambe le società veleggiano nelle zone alte della classifica. In occasione della gara la capienza dell’impianto sarà quella massima, ovvero 21500 posti a sedere con parte dei distinti, oltre la curva ospite, aperti alla tifoseria del Modena che sono pronti all’esodo verso Reggio Emilia, si parla di almeno 2000 presenze gialloblù. Per questo lo stadio sarà blindato con venerdì che in questura si è tenuta la prima riunione con tutti i membri del GOS e la decisione conseguente di moltiplicare le forze dell’ordine impegnate nei pressi dello stadio e la richiesta di rinforzi visto che è previsto l’arrivo di almeno 8mila spettatori, un numero rarissimo per la Serie D, anche se l’obiettivo non dichiarato sarebbero gli 11mila dell’ultima volta, nel 2017, quando le due squadre militavano in Serie C.