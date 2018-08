Reggio Audace, Quintavalli: "Vogliamo vincere, ma occhio al budget"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Il presidente della Reggio Audace Luca Quintavalli ha parlato a Tg Reggio dei progetti per la rinascita della Reggiana: “Daremo un’impronta imprenditoriale al progetto condividendo con il CdA quelle che saranno le nostre idee riguardo l'occupazione dei ruoli, vogliamo agire in questo modo per non commettere gli errori del recente passato e cercare di coinvolgere più persone possibili nella rinascita del calcio in questa città. La finalità comune è quella di partire nel migliore dei modi. I tifosi vogliono vincere e anche noi, ma tra quello che vorremmo fare e quello che possiamo fare c’è una cosa in mezzo che si chiama budget”.