Reggio Audace, si guarda anche a elementi di esperienza

Alessandro Spanò

Per quanto si sia sposata una linea abbastana giovane, in casa Reggio Audace, la nuova Reggiana, si pensa anche a rinforzi di spessore per i vari reparti, a cominciare dalla difesa: intanto che proseguono i colloqui per la permanenza in granata di Alessandro Spanò, già idealizzato anche nel ruolo di capitano, il neonato club sta pensando anche all'ex Pro Piacenza Nazzareno Belfasti. Andando a centrocampo, sembra ormai tramontata la pista che porta a Giacomo Cenetti, mentre prende forza quella che porta a Marco Romizi, svincolato dopo la recente esperienza al defunto Vicenza e non riconfermato - con tanto di causa in corso - nel nuovo L.R. Vicenza Virtus; due nomi, poi per l'attacco, quello di Giuseppe Ponsat del Monza, che piace all’entourage emiliano ma ha già esordito in Coppa Italia con i brianzoli, e Antonio Montella dell'Albinoleffe.

A riferire la notizia è La Gazzetta di Reggio.