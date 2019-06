Reggio Audace, si pensa al duo vercellese Varini-Grieco

Secondo quanto riferito da Viaemilianews.com la Reggio Audace in vista della prossima stagione vuole voltare pagina e mettersi alle spalle l’annata non esaltante appena passata. Per fare il salto di qualità e puntare alla Serie C la dirigenza emiliana starebbe pensando di ricomporre a Reggio la coppia della Pro Vercelli formata da Massimo Varini, direttore sportivo, e Vito Grieco, allenatore. Per entrambi si tratterebbe di un ritorno visto che il dirigente ha lavorato nella allora Reggiana dal 2006 al 2010, mentre Grieco dal 2007 al 2009 ha vestito la maglia granata prima di tornare allo Spezia per chiudere la carriera.